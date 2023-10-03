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3 ilde kuvvetli yağış: Dereler taştı, yollar kapandı

Artvin ve Rize'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, heyelanlar meydana geldi. Mardin'de ise derenin taşması sonucu meyve bahçeleri zarar gördü.

3 ilde kuvvetli yağış: Dereler taştı, yollar kapandı - Resim: 1

Artvin merkez, Arhavi, Hopa ve Borçka'da öğlenden sonra etkisini arttıran yağış nedeniyle su baskınları ve heyelanlar meydana geldi. 

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3 ilde kuvvetli yağış: Dereler taştı, yollar kapandı - Resim: 2

Sağanak nedeniyle ilçelerde debisi yükselen dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı. Tarım arazileri zarar gördü. Birçok köyde elektrikler kesildi. 

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3 ilde kuvvetli yağış: Dereler taştı, yollar kapandı - Resim: 3

Arhavi ilçesinde tarihi Çifte köprüler yol güzergahındaki taşocağı mevkisinde heyelan meydan geldi. Yol, heyelan sebebiyle ulaşıma kapandı. 

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3 ilde kuvvetli yağış: Dereler taştı, yollar kapandı - Resim: 4

İlçeye bağlı Gurgencik, Dülger, Soğuksu ve Uçurmak köylerinin yolları heyelan nedeni ile ulaşıma kapandı. 

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