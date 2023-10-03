3 ilde kuvvetli yağış: Dereler taştı, yollar kapandı
Artvin ve Rize'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, heyelanlar meydana geldi. Mardin'de ise derenin taşması sonucu meyve bahçeleri zarar gördü.
Artvin merkez, Arhavi, Hopa ve Borçka'da öğlenden sonra etkisini arttıran yağış nedeniyle su baskınları ve heyelanlar meydana geldi.
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Sağanak nedeniyle ilçelerde debisi yükselen dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı. Tarım arazileri zarar gördü. Birçok köyde elektrikler kesildi.
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Arhavi ilçesinde tarihi Çifte köprüler yol güzergahındaki taşocağı mevkisinde heyelan meydan geldi. Yol, heyelan sebebiyle ulaşıma kapandı.
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İlçeye bağlı Gurgencik, Dülger, Soğuksu ve Uçurmak köylerinin yolları heyelan nedeni ile ulaşıma kapandı.
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