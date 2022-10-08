3 kamu bankasından emekli maaş promosyonu hamlesi: İşte o rakamlar...

Emekli maaşları ile başlayan ve kamu çalışanlarının maaşlarına da sıçrayan promosyon yarışında sular durulmuyor. Eylül ayında tamamlanması beklenen maaş taşıma işlemleri ilginin yoğun olması nedeniyle bu ay sonuna kadar uzatılırken yeni bir gelişme yaşandı. Emekli maaş promosyonları özel bankalarda 10 bin liraya kadar çıkarken, kamu bankalarının daha düşük ödeme yapması dikkat çekmişti. Ancak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank gibi kamu bankalarının da özel bankaların yanında promosyon yarışına dahil olacağı öğrenildi. İddiaya göre hiçbir ayrım olmadan her emekliye 5 bin TL verilmesi planlanıyor.