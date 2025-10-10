3 katlı binada yangın faciası: Ölü ve yaralılar var
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 katlı bir evde çıkan yangında 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.
Kaynak: DHA/İHA
Olay, Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. 3 katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
1 / 10
Yangının ardından patlama sesi de duyulurken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 / 10
Ekipler kapıyı açamayınca vinçle duvar kırıldı. Evden tahliye edilen, 13 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
3 / 10
Tedaviye alınan yaralılardan B.Ç. (5), kurtarılamadı. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.
4 / 10