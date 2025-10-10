3 katlı binada yangın faciası: Ölü ve yaralılar var

  1. Anasayfa
  4. 3 katlı evde yangın faciası: Ölü ve yaralılar var

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 katlı bir evde çıkan yangında 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Kaynak: DHA/İHA
Olay, Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. 3 katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Yangının ardından patlama sesi de duyulurken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler kapıyı açamayınca vinçle duvar kırıldı. Evden tahliye edilen, 13 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan B.Ç. (5), kurtarılamadı. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. 

