3 kişi ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralanıyor
Ağrı'nın Elişkirt ilçesinde 3 kişinin cesedinin bulunduğu olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Ev sahibi İlhami G.'nin eşi ile Afgan çobanı öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.
Olay, dün sabah saatlerinde ilçeye 13 kilometre uzaklıktaki Değirmenoluğu köyünde meydana geldi. Silah seslerini duyanlar, köyün biraz dışında oturan 3 çocuklu G. ailesinin evine gitti. Köylüler evde, Şirvan ve İlhami G. çifti ile ismi belirlenemeyen Afganistan uyruklu çobanın cansız bedeni ile karşılaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri yapılan incelemenin ardından G. çifti ile Afgan çobanın cenazesini otopsi için Eleşkirt Devlet Hastanesi ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırdı.
Otopsileri tamamlanan çift, köylerinde bugün öğlen saatlerinde köy mezarlığında toprağa verilecek. Afganistan uyruklu çobanın cenazesi ise, yakınları gelene kadar hastane morgunda bekletilecek.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, İlhami G.'nin, tartıştığı Afganistan uyruklu çobanı kesici bir aletle ile eşi Şirvan G.'yi ise tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Olayın nedeninin ise araştırıldığı bildirildi.