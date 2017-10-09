3. Köprü yolunda akılalmaz kaza !

Kaza, saat 09.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Edirne istikametine seyir eden 55 ANG 82 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tırı kaldırma çalışmaları sürdüğü esnada karşı istikamette seyir eden bir kamyon sürücüsü, aniden yavaşlayarak devrilen tırın fotoğrafını çekmek istedi. O esnada kamyonun arkasından seyir eden 34 DN 5578 plakalı tırın sürücüsü Süleyman Erbaş, kamyona arkadan çarptı. Onun arkasından seyir eden tır ve bir kamyon ise Erbaş’ın tırına arkadan çarptı. Kaza sonucu Erbaş, şoför mahallinde sıkışarak feci şekilde can verirken, 1 sürücü de hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Beykoz İtfaiye Amirliği, Maden ve Riva itfaiye istasyonuna bağlı ekipler ile vinç çekiciler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çalışmalara başladı.