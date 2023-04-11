3 metrelik boz yunus kıyıya vurdu

ÖLÜM NEDENİ NEKROPSİDE BELLİ OLCAK

Prof. Dr. Deniz Ayas, türün boz yunus olduğunu ve açık denizlerde yaşadığını belirterek, "Genel olarak dişi bir birey 3,35 metre boyunda 360 kilo ağırlığında boz yunus bireyi. Genel yapısında çok eski yaralar var. Aslında bu hayvanlar sosyal ilişkilerinde birbirine zarar verebiliyor. O yaraların dışında yeni oluşmuş yaralar var. Bu yaralara baktığımızda genel olarak özellikle kafa bölgesinde ip oturması şeklinde derin çizgiler var. Bu da bize balıkçı ağında zarar gördüğünü gösteriyor. Boz yunus ve diğer yunuslar balıkçılık faaliyetlerinde hem de deniz altındaki diğer gürültüden de etkilenen canlılardır. Çünkü bunlar ekolokasyon dediğimiz sistemle yer, yön ve avlarını bulabiliyorlar. Bu ekolokasyon sistemi, gürültü kaynakları bu canlılara çok zarar verebiliyor. Biz bunun kesin ölüm nedenini nekropsi yaptıktan sonra belirleyeceğiz" dedi.