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3 yaşındaki çocuğu taciz eden yabancı uyruklu şüpheliye linç girişimi

İstanbul Zeytinburnu'nda 3 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen yabancı uyruklu şüpheli çevredekiler tarafından darbedildi. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, o anlar kameraya yansıdı.

3 yaşındaki çocuğu taciz eden yabancı uyruklu şüpheliye linç girişimi - Resim: 1

DHA'nın haberine göre olay, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Çırpıcı Mahallesi'nde meydana geldi. 

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3 yaşındaki çocuğu taciz eden yabancı uyruklu şüpheliye linç girişimi - Resim: 2

İddiaya göre yabancı uyruklu kişi, sokakta yürüyen 3 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti.

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3 yaşındaki çocuğu taciz eden yabancı uyruklu şüpheliye linç girişimi - Resim: 3

Şüphelinin arkasından gelen çocuğun ailesinin durumu fark ederek tepki göstermesi üzerine şüpheli kaçarak uzaklaşmaya çalıştı, ancak çevredekiler tarafından yakalanarak darbedildi. Şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)

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3 yaşındaki çocuğu taciz eden yabancı uyruklu şüpheliye linç girişimi - Resim: 4
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