3 yaşındaki çocuğu taciz eden yabancı uyruklu şüpheliye linç girişimi

Şüphelinin arkasından gelen çocuğun ailesinin durumu fark ederek tepki göstermesi üzerine şüpheli kaçarak uzaklaşmaya çalıştı, ancak çevredekiler tarafından yakalanarak darbedildi. Şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)