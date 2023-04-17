3 yıldır imamı olmayan cami! Kimse istemiyor

Mahalle halkından Mehmet Özcan Özen, “Bu konuda başvurularımız oldu. Lojman olmamasından bahsediliyor. Bu cami yaklaşık 70 senedir var. Şimdiye kadar iki görevlisi vardı. Yine lojman yoktu, yine beş vakit namaz kılınıyordu” dedi.