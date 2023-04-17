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3 yıldır imamı olmayan cami! Kimse istemiyor

Erzurum'un Baskil ilçesinde Şefkat Mahallesi'nde oturanlar 3 yıl önce giden imamın ardından camiye yeni imam atanmasını istedi. İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır, lojmanı olmadığı için kimsenin Şefkat Mahallesi Camisi’ni tercih etmediğini ve o yüzden imam atanamadığını söyledi.

3 yıldır imamı olmayan cami! Kimse istemiyor - Resim: 1

Baskil ilçesi Şefkat Mahallesi’ndeki camiye, 3 yıl önce ayrılan imamın ardından yeni imam atanmadı. Mahalleli camide cuma ve teravih namazı kılamadıklarını belirterek bir an önce imam atanmasını istiyor. 

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3 yıldır imamı olmayan cami! Kimse istemiyor - Resim: 2

Mahalle halkından Mehmet Özcan Özen, “Bu konuda başvurularımız oldu. Lojman olmamasından bahsediliyor. Bu cami yaklaşık 70 senedir var. Şimdiye kadar iki görevlisi vardı. Yine lojman yoktu, yine beş vakit namaz kılınıyordu” dedi.

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3 yıldır imamı olmayan cami! Kimse istemiyor - Resim: 3

İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır, önceki imamın dilekçe vererek, hizmetli bölümüne geçtiğini, her ay Şefkatli Camisi için askıya çıkıldığını, lojman olmaması nedeniyle tercih edilmediği için camiye atama yapamadıklarını söyledi. (DHA)

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3 yıldır imamı olmayan cami! Kimse istemiyor - Resim: 4
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