30 Ağustos'a damga vuran İHA gösterisinin detayları ortaya çıktı

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 30 Ağustos'tan birkaç gün önce yaptığı açıklamada, Zafer Bayramı'nın bu sene de devletin şanına yaraşır ve bambaşka heyecanla kutlanacağını belirtti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Zafer Konseri ve 300 İHA ile yapılan ışık gösterisi, büyük beğeni topladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na bakan yönde gerçekleştirilen ve özel yazılımla kontrol edilen İHA gösterisinde, led ışıklarla modifiye edilmiş toplam 300 İHA kullanıldı. Gösteride Türk bayrağı, Atatürk silüeti, Cumhurbaşkanlığı forsu başta olmak üzere Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'ndaki kenetlenmesi, seferberliği, mücadelesi ve zaferini simgeleyen figürler ile '30 Ağustos', 'Zafer Bayramı' ve 'Bir Milletin Zaferi' mesajları 300 İHA tarafından gökyüzüne yansıtıldı.



