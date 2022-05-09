30 büyükşehirdeki ''karşılaştırmalı'' son seçim anketi açıklandı

Toplam 2 bin 400 vatandaşla görüşülen ankete göre, Cumhur İttifakı'nın ortağı AK Parti yüzde 35.1 oy toplarken ittifakın diğer üyesi MHP ise yüzde 9.0 oy aldı. Böylece Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 44.1 oldu.