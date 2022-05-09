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30 büyükşehirdeki ''karşılaştırmalı'' son seçim anketi açıklandı

Asal Araştırma tarafından 5-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında 30 büyükşehirde yapılan "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" anketinden sürpriz sonuçlar çıktı.

30 büyükşehirdeki ''karşılaştırmalı'' son seçim anketi açıklandı - Resim: 1

Asal Araştırma Şirketi, 5-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında 30 büyükşehirde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

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30 büyükşehirdeki ''karşılaştırmalı'' son seçim anketi açıklandı - Resim: 2

Toplam 2 bin 400 vatandaşla görüşülen ankete göre, Cumhur İttifakı'nın ortağı AK Parti yüzde 35.1 oy toplarken ittifakın diğer üyesi MHP ise yüzde 9.0 oy aldı. Böylece Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 44.1 oldu.

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30 büyükşehirdeki ''karşılaştırmalı'' son seçim anketi açıklandı - Resim: 3

Aynı şirketin Nisan ayı anketinde Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 45.0 olarak ölçülmüştü.

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30 büyükşehirdeki ''karşılaştırmalı'' son seçim anketi açıklandı - Resim: 4

Millet İttifakı'nın ortağı CHP yüzde 25.8 oy alırken ittifakın diğer ortağı İYİ Parti ise yüzde 12.3 oy topladı. Böylece ittifakın toplam oy oranı yüzde 38.1 oranında kaldı.

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