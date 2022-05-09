30 büyükşehirdeki ''karşılaştırmalı'' son seçim anketi açıklandı
Asal Araştırma tarafından 5-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında 30 büyükşehirde yapılan "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" anketinden sürpriz sonuçlar çıktı.
Asal Araştırma Şirketi, 5-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında 30 büyükşehirde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.
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Toplam 2 bin 400 vatandaşla görüşülen ankete göre, Cumhur İttifakı'nın ortağı AK Parti yüzde 35.1 oy toplarken ittifakın diğer üyesi MHP ise yüzde 9.0 oy aldı. Böylece Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 44.1 oldu.
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Aynı şirketin Nisan ayı anketinde Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 45.0 olarak ölçülmüştü.
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Millet İttifakı'nın ortağı CHP yüzde 25.8 oy alırken ittifakın diğer ortağı İYİ Parti ise yüzde 12.3 oy topladı. Böylece ittifakın toplam oy oranı yüzde 38.1 oranında kaldı.
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