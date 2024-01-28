30. kattan atlayan paraşütçünün feci sonu

Pattaya Polis Müfettiş Yardımcısı Kamolporn Nadee ise, ilk incelemelerde 33 yaşındaki İngiliz vatandaşı Nathy Odinson’un havada yaşadığı bir teknik aksaklık nedeniyle paraşütünün açılmadığını ve önce ağaçlara ve ardından binanın yanına düştüğünü belirtti. Nadee ayrıca paraşütçünün atlama görüntülerini çekmek üzere olay yerinde bulunan 2 arkadaşının sorguya alındığını belirtirken, ekibin binaya nasıl girdiklerine ilişkin kamera kayıtlarının polis tarafından incelemeye alındığını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.