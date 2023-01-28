30 Ocak haftası burç yorumları! Dolunay'a dikkat

Güneş-Mars üçgeni bu hafta da karizma, liderlik, güç kullanma isteği, hırs, fiziksel etkinlikler, yarışma, kazanma, öne geçme ya da yönetme gibi dürtülerimizi canlı tutacak. Yükselen enerjiyi, özellikle kadın-erkek ilişkilerinde daha uyumlu kullanmak gerekir. Yoksa Mars-Venüs karesi, yakıcı ve yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Ayrıca bir karar alırken; konu henüz olgunlaşmadan hızlı davranmak ya da düşüncesiz hareketler, beklenmedik krizlere ve gerilimlere neden olabilir. Bu yüzden, coşkuyu kontrollü kullanmak ve atılacak adımlarda daha sakin kalmak gerekiyor. Yeni görüşmeler yapmak ve iletişimler kurmak için doğru zamandır.