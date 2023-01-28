30 Ocak haftası burç yorumları! Dolunay'a dikkat
Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: 30 Ocak haftası ve 5 Şubat Dolunayı kadın - erkek ilişkileri için gergin geçebilir...
Güneş-Mars üçgeni bu hafta da karizma, liderlik, güç kullanma isteği, hırs, fiziksel etkinlikler, yarışma, kazanma, öne geçme ya da yönetme gibi dürtülerimizi canlı tutacak. Yükselen enerjiyi, özellikle kadın-erkek ilişkilerinde daha uyumlu kullanmak gerekir. Yoksa Mars-Venüs karesi, yakıcı ve yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Ayrıca bir karar alırken; konu henüz olgunlaşmadan hızlı davranmak ya da düşüncesiz hareketler, beklenmedik krizlere ve gerilimlere neden olabilir. Bu yüzden, coşkuyu kontrollü kullanmak ve atılacak adımlarda daha sakin kalmak gerekiyor. Yeni görüşmeler yapmak ve iletişimler kurmak için doğru zamandır.
Haftanın sonundaki 5 Şubat Pazar gecesi dolunayı; hafta sonu günlerinde ve pazartesi üzerinde etkilidir. Karakterinizin eril ile dişil ögeleri arasında, ben ile onlar arasında ya da duygu ile mantık arasında; dengesizlikler, iniş çıkışlı psikolojik durumlar, kararsızlıklar, sonlandırmaya doğru gidebilecek anlaşmazlıklar ya da geçimsizlikler yaşayabilirsiniz. Diğerleri ile olan ilişkilerde inatlaşmadan, beklentileri düşürerek, daha esnek ve anlayışlı olmakta yarar vardır. Dolunay ile yükselen sezgilerinizi, daha yaratıcı bir alanda kullanabilirsiniz. Haftanın genel etkilerinin, yükselen burcunuza göre farkı alanlarda belirginleşeceğini unutmayın.
YÜKSELEN KOÇ: Haftanın yoğun konuları; sosyal gruplaşmalar, dernekler, toplantılar ya da benzer amaçlarla bir araya geldiğiniz kişilerle ilgilidir. Bu alandan daha yakın dostluklar edinebilir ve sıcak görüşmeler yapabilirsiniz. Ancak dikkat, gruplaşmalar yüzünden beklenmeyen harcamalar ya da maddi kayıplar can sıkıcı olabilir. Maddi konularda yeni bir şans, meslek alanında yapacağınız görüşme ve anlaşmalarla birlikte gelebilir. Ancak, öfkeli davranışlardan uzak durmak koşuluyla..! Hafta sonundaki dolunay günlerinde gruplardan tanıdığınız kişilerle, kendi zevk ve eğlence anlayışınız arasına uyumsuzluk olduğunu fark edeceksiniz. Onları yönetmeye kalkmak kopmaya doğru gider. Bunun yerine; beklentilerinizi yükseltmeden, daha esnek ve anlayışlı olmalısınız.
YÜKSELEN BOĞA: Haftanın yoğun konuları; meslek, sosyal konum, yönetici ilişkileri, kariyer ve gelecek planları hakkında olabilir. Eğer, inatçı, katı ve dik başlı davranışlarınızı kontrol ederseniz, bu alandan; para, saygınlık, güç ve yetki elde etme şansı vardır. Yabancılara dürüst ve sıra dışı kişiliğinizi göstererek yapacağınız; görüşme, yazışma ya da anlaşmalar meslek anlamında; önemli bir gezi, eğitim, değişim ya da dönüşüme neden olabilir. Hafta sonundaki dolunay günlerinde; yoğunlaşan meslek, kariyer gibi konular ile ev ve aile arasında düşünce ayrılıkları, karşıt görüşler, uyumsuzluk, kararsızlık, anlaşmazlık ve iniş çıkışlı duygular olabilir. Aileye karşı, daha esnek ve anlayışlı olmanız gereken zamandır.