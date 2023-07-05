30 yıl sonra köylerine dönüp tarıma başladılar

Şu an burada tarım yapıyorum. Kavun, karpuz, lahana, domates, biber ve salatalık gibi ürünler ektim. Devletin sayesinde köyümüze döndük. Devlet olmasaydı bin senede geçse biz buralara dönemezdik. Terk ettiğimiz Şenyayla bölgesindeki köyümüze geri döndük.