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300 yıllık köy fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyündeki 300 yıllık taş evler, turistlerin ve fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

300 yıllık köy fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu - Resim: 1

Hizan ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Uzuntaş köyündeki evler, son yıllarda ziyaret edilen noktalardan biri oldu. 

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300 yıllık köy fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu - Resim: 2

DHA'nın haberine göre, 300 yıllık tarihe sahip taş evleri ve dar sokakları ile Uzuntaş köyü, turistlerin yanı sıra fotoğrafçıların ilgi odağı haline geldi. 

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300 yıllık köy fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu - Resim: 3

Derin vadiler arasındaki yamaçlara kurulu tarihi evler, özellikle görüntüsü ile dikkat çekiyor.

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300 yıllık köy fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu - Resim: 4

Ağrı'dan gelen Hüseyin Yıldırım, "Buraya arkadaşımın tavsiyesi üzerine geldim. Çok güzel buldum. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Buranın çok güzel, tarihi bir dokusu var" dedi. 

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