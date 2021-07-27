35 bin tavuğu telef oldu! Zarar çok büyük...

"500 BİN TL ZARARIM VAR"

İşletme sahibi Nebi Çal, yaşanan elektrik kesintileri sonrası havalandırma sisteminin çalışmaması yüzünden 35 bin tavuğun telef olduğunu iddia ederek, "Ben Şeyhler Mahallesinde tavukçuluk yapmaktayım ve mağduriyet yaşamaktayım. Bu elektrik kesintileri yüzünden 35 bin hayvanım telef oldu. Bu elektrik kesintisi yüzünden telef olan hayvanlarım ve biz çok zarara uğramış olduk. 500 bin TL zarardayız. Bu zararımızın karşılanmasını ve elektrik kesintilerimizin giderilmesini istiyoruz. Zararımızın karşılanmasın istiyoruz. Kesin olarak 500 bin TL zararımız var. 42 bin hayvanım vardı, telef olan hayvanım 35 bin. Kesimine 1 hafta vardı. Arife günü olduğu için yetkililer ve hiç kimse ilgilenmedi.