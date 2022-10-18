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350 polis ile şafak operasyonu: 48 gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 350 polisin katılımıyla düzenlenen şafak operasyonunda 48 şüpheli gözaltına alındı.

350 polis ile şafak operasyonu: 48 gözaltı - Resim: 1

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına önelik kent merkezi ve ilçelerde 350 personelin katılımıyla 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 

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350 polis ile şafak operasyonu: 48 gözaltı - Resim: 2

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda ekipler, 48 şüpheliyi gözaltına alındı. 

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350 polis ile şafak operasyonu: 48 gözaltı - Resim: 3

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi. 

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350 polis ile şafak operasyonu: 48 gözaltı - Resim: 4

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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