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  3. 14 Kasım 2019 15:49

2028 yılından geldiğini söyledi, yaşadıklarını anlattı

Zamanda yolculuk yaptığını iddia eden kişilere bir yenisi daha eklendi. 2028 yılından geldiğini ileri süren Nikolai adlı kişinin anlattıkları şaşkına çevirdi.

2028 yılından geldiğini söyledi, yaşadıklarını anlattı

Gelecekten geldiğini öne süren zaman yolcusu Nikolai'nin anlattıkları şaşırttı.

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2028 yılından geldiğini söyledi, yaşadıklarını anlattı

Sovyetler Birliği'nde yaşadığını ve genç yaşlarda uçuş lisansını aldığını söyleyen zaman yolcusu Nikolai çok sayıda operasyonda yer aldığını belirtiyor.

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2028 yılından geldiğini söyledi, yaşadıklarını anlattı

Özel operasyonlarda yer aldığı dönemde takma adının 'Siyah karga' olduğunu belirten zaman yolcusu, açıklamalarını Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanan bir ülkede yaptığını aktarıyor.

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2028 yılından geldiğini söyledi, yaşadıklarını anlattı

Bir süre sonra eline bir kalem ve kağıt alan zaman yolcusu çizim yapmaya başlıyor.

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