2028 yılından geldiğini söyledi, yaşadıklarını anlattı
Zamanda yolculuk yaptığını iddia eden kişilere bir yenisi daha eklendi. 2028 yılından geldiğini ileri süren Nikolai adlı kişinin anlattıkları şaşkına çevirdi.
Sovyetler Birliği'nde yaşadığını ve genç yaşlarda uçuş lisansını aldığını söyleyen zaman yolcusu Nikolai çok sayıda operasyonda yer aldığını belirtiyor.
Özel operasyonlarda yer aldığı dönemde takma adının 'Siyah karga' olduğunu belirten zaman yolcusu, açıklamalarını Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanan bir ülkede yaptığını aktarıyor.