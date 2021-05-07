36 ilde yüzde 20'yi geçti! İşte nüfusa göre en çok ve en az aşı yapılan iller!

Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde 36 ilde nüfusun yüzde 20'den fazlasına en az bir doz aşı uygulandı. En az bir doz aşı yapılanların oranının en fazla olduğu iller Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Sinop ve Muğla şeklinde sıralandı. Nüfusuna oranla en az aşı yapılan iller Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Siirt ve Mardin oldu.