36 yaşında 11 çocuk doğurdu: Hedefi 14 çocuk sahibi olmak
ABD'li 11 çocuklu Courtney Rogers, aylık 10 bin TL gıda giderlerine rağmen hedefinin 14 çocuk sahibi olduğunu belirtti.
ABD'nin güneybatısında yer alan New Mexico'nun başkenti Sante Fe'de yaşayan ve evliliğinden itibaren her yıl bir çocuk dünyaya getiren 36 yaşındaki Courtney Rogers hayali bir hayli ilginç.
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Halihazırda 11 çocuk sahibi olan Rogers, hedefinin 14 çocuk dünyaya getirmek olduğunu söyledi.
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Aylık gıda giderlerinin yaklaşık 10 bin TL olduğunu ifade eden Rogers, çocukları "Evde olmak ve çocuklarla ilgilenmek keyifli. Zorluk yaşamıyorum."
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"Hatta bir yere gitmek için 15 kişilik bir minibüs kullanıyoruz. Her şeye rağmen çocukları seviyorum" dedi.
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