3600 ek gösterge düzenlemesi kimi, nasıl etkileyecek ? İşte tam liste
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıkladı ve 3600 ek gösterge netleşti. Peki, kamu çalışanları için ek göstergenin yükselmesi ne anlama geliyor, 5,3 milyon kişiyi kapsayacak düzenleme emekli aylıklarını ne kadar artıracak?
3600 ek gösterge düzenlemesi ilk etapta din görevlileri, polis, hemşire ve din görevlilerini ilgilendiriyordu.
Ancak yapılan düzenlemeyle tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık yükseltmeye gidildi. 5,3 milyon kamu görevlisinin tamamı yılbaşından itibaren düzenlemeden yararlanacak.
1. dereceye gelmiş olma kaydıyla hak sahipleri 3600 ek göstergeye yükseltilecek.
Genel müdür yardımcısının ek göstergesi 3600'den 4400'e, şube müdürü ve ilçe müdürünün ek göstergesi ise 2200'den 3000'e çıkarılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düzenlemeye ilişkin verdiği örnek şu şekilde:
''Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığı 1234 ile 1391 lira arasında, emekli ikramiyesi 44 bin 500 ila 50 bin 150 lira arasında artacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevcut maaşlara göre hesaplanan bu tutar düzenlemenin yürürlüğe gireceği yılbaşına göre çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşecektir" dedi.
Artış halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşına da yansıtılacak.