3600 ek gösterge ile kim ne kadar maaş alacak? İşte kalem kalem tüm maaşlar
3600 ek gösterge ile ilgili kanun teklifi TBMM Genel kurulundan geçti. Düzenleme ile çalışan ve emekli 5.3 milyonu aşan kamu personelinin ek göstergeleri 3600'e çıktı. İşte 3600 ek gösterge ile birlikte memur maaşları...
Çalışan ve emekli 5.3 milyonu aşan kamu personelinin ek göstergelerini 3600'e çıkaran torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'ndan geçti. Kamudaki hiyerarşinin bozulmaması için kademeli bir ek gösterge tablosu oluşturuldu. Peki 3600 ek gösterge ile kim ne kadar maaş alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar!
Düzenleme ile öğretmen, polis ve sağlık çalışanları başta olmak üzere memura 3600 ek gösterge verilecek. Bu uygulama kapsamına girmese de tüm memurlar 600 ek gösterge almış olacak. Kamudaki hiyerarşinin bozulmaması için kademeli bir ek gösterge tablosu da oluşturuldu.
Sabah gazetesinden Hazal Ateş’in haberine göre, birinci dereceye gelmiş olmak şartıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu tüm sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltildi.
Avukat, il müdürü, bekçi, uzman jandarma ve uzman erbaş gibi 3000 ek göstergeli tüm meslek gruplarının da 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanmaları sağlandı.