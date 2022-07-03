3600 ek gösterge ile kim ne kadar maaş alacak? İşte kalem kalem tüm maaşlar

Düzenleme ile öğretmen, polis ve sağlık çalışanları başta olmak üzere memura 3600 ek gösterge verilecek. Bu uygulama kapsamına girmese de tüm memurlar 600 ek gösterge almış olacak. Kamudaki hiyerarşinin bozulmaması için kademeli bir ek gösterge tablosu da oluşturuldu.