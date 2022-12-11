3600 ek göstergede kapsam genişliyor: Emekli maaş ve ikramiyesi artacak...

3600 EK GÖSTERGEDE KAPSAM GENİŞLİYOR

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada "Kapsamın daha da genişletilmesi gerektiğine dair bir eleştiri vardı. Bu konuda bizim gündemimizde, bu durumla ilgili bir çalışma yapıyoruz" diye konuştu.