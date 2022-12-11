3600 ek göstergede kapsam genişliyor: Emekli maaş ve ikramiyesi artacak...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, ek göstergede kapsamın daha da genişleyeceğini açıkladı. Söz konusu düzenleme ile emekli maaşı ve ikramiyesi artacak.
EYT düzenlemesinde son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemesi beklenirken, onun öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 3600 ek göstergeyle ilgili müjde niteliğinde bir açıklama geldi. Bilgin, milletvekillerinin taleplerini dikkate aldıklarını, bir çalışma yaptıklarını ve ek göstergeyle ilgili kapsamın genişleyebileceğini söyledi.
Nefesler tutuldu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için geri sayım başladı. Düzenlemeyle birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hayali kurarken, yaş şartının getirilip getirilmeyeceği merak ediliyor. EYT'de yaş sınırı kriteriyle ilgili Ankara kulislerinde 3 senaryo öne çıkıyor. Kadınlarda 46,48 veya 50 yaş; erkeklerde ise 48, 50 veya 52 yaş sınırlamasının masada olduğu belirtilirken, hiç bir yaş sınır olmadan düzenlemenin geçmesi de gündemde.
Yaş şartı belirsizliği için tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. EYT ile ilgili ay sonuna kadar beklemek gerekecek gibi dururken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge bekleyenlere şimdiden bir müjde verdi.
3600 EK GÖSTERGEDE KAPSAM GENİŞLİYOR
Bakan Bilgin yaptığı açıklamada "Kapsamın daha da genişletilmesi gerektiğine dair bir eleştiri vardı. Bu konuda bizim gündemimizde, bu durumla ilgili bir çalışma yapıyoruz" diye konuştu.