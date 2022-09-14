3600 ek göstergede pürüz var! Memur-Sen'den yeni açıklama

'ÖNEMLİ AŞAMAYA VARDIK'



Yalçın sözlerine şöyle devam etti:

"Kamuda sözleşmeliler 600 bine vardı. Sözleşmeliyi biz 2011 yılında kaldırmıştık. O dönemde sayın Cumhurbaşkanı'mızın attığı adımla sözleşmelileri kadroyla buluşturmuştuk. Ondan sonra tekrar bu yola girildi. Geldiğimiz noktada önemli aşamaya vardık ve toplu sözleşmede karar aldık. Onu da bu yıl içinde çalışıp tamamlayacağız. Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir araya geldik. Bu süreçte muradımız şudur; 'Kamuda sözleşmeli tamamen kaldırılacak.' diye bir şey söz konusu değil. Zaten geçmişten beri var. Ancak istihdamı sözleşmeliler yoluyla gerçekleştirmeyi hiçbir zaman doğru bulmadık. Onun için de burası yeniden toparlanmalı. Aynı kurumda çalışma barışı bozuldu. Bu kadar keşmekeş olmaz, kaldırmaz kamu bunu. Burada bir bütünlük oluşturmak, istihdamı tekleştirmek gerekir. Bu boyutuyla mücadelemiz önemli bir aşamaya geldi.