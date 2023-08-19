3600 ek göstergede tarih ve şartlar belli oldu
Bir yandan memur maaş zammını belirleme süreci devam ederken 3600 ek gösterge çalışmalarında da gelişmeler yaşanıyor.
Meclis'in açılmasıyla gündemde yerini bulacak olan 3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynayacak. Daha öncesinde polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisine verilen 3600 ek gösterge düzenlemesi yeni torba yasayla birlikte 1’inci kademeye gelen tüm memurları kapsayacak. 3600 ek gösterge ile birlikte mevcut ücretler göz önüne alındığında memurların emekli maaşlarında yaklaşık 2 bin 250, memur emeklileri ikramiyeleri de 60 bin liraya yükselecek.
Bu çerçevede İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuşan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş, 3600 ek göstergenin kamu görevlilerine özellikle emeklilikte önemli kazanımlar sağlaması beklendiğini ifade etti.
3600 EK GÖSTERGEDEN YARARLANAMAYACAKLAR
Karakaş, 3600 ek göstergeden bütün memurların faydalanamayacağını, sadece 1’inci dereceye gelen memurların faydalanacağını dile getirdi. Devlet Memurlar Kanunu’nda eğitimin çok önemli olduğunun altını çizen Karakaş, memurun eğitimine göre derecesi ve kademesi belirlendiği bilgisini verdi. Karakaş şu ifadeleri kullandı:
“İlkokul mezunu bir memur veya kamu görevlisi 15’inci derece birinci kademeden başlatılmakta. Dolasıyla ilkokul mezunu memurun hizmeti ne kadar olursa olsun en fazla 7’nci dereceye kadar düşebilir. Bu anlamda ilkokul mezunu olan memurların 3600 ek göstergeden faydalanma şansı olmadığını söyleyebiliriz. Ortaokul mezunu memurlar ise 14’üncü derece 2’nci kademeden başlatılmakta. Ortaokul mezunu memurlar da 1’inci dereceye gelememekte, en fazla 5’inci dereceye gelmektedir. Lise mezunu memurlara baktığımız zaman, 13’üncü derece 3’üncü kademeden başlatıldığını görmekteyiz. Lise mezunu memurlar ise en fazla 3’üncü dereceye kadar gelebilirler. Lise mezunu memurların da 1’inci dereceye gelmelerinin çok zor olduğunu söyleyebiliriz. Ancak lise mezunu olan bir memur sonrada herhangi bir yüksekokul bitirdiği takdirde 1’inci dereceye gelme şansının olduğunu söyleyebiliriz.”