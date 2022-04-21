3600 ek göstergede yeni gelişme: Maaşlar 1500 lira artacak
Memurların ve emeklilerin gelirlerini artıracak 3600 ek gösterge düzenlemesinde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç devam ediyor. Memurların, memur emeklisinin gelirini artıracak 3600 ek göstergede ayrıntılar netleşmeye başladı. Birçok kamu görevlisinin maaş, emekli aylığı ve ikramiyelerinde artış olacak. Ek göstergesinin 3600'e yükselmesinin emeklilik, ikramiye, maaşa yansımasının yaklaşık 25 milyar lira civarında olması hesaplanıyor.
EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 25 ARTACAK
Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye, emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak. Ek gösterge düzenlemesi ile 6 bin lira emekli aylığı olan öğretmenin geliri yaklaşık 1.500 lira artacak.
STATÜ GRUPLARINA YÖNELİK DÜZENLEME
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ek gösterge düzenlemesine ilişkin önemli ipuçları verdi.
Bakan bilgin, öğretmen, polislerin aralarda yer aldığı 4 hizmet kolunun esas olmakla beraber birlikte kamu avukatları, il müdürleri, müftüleri gibi bazı statü gruplarına yönelik de düzenleme yapılacağını söyledi.