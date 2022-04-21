3600 ek göstergede yeni gelişme: Maaşlar 1500 lira artacak

3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç devam ediyor. Memurların, memur emeklisinin gelirini artıracak 3600 ek göstergede ayrıntılar netleşmeye başladı. Birçok kamu görevlisinin maaş, emekli aylığı ve ikramiyelerinde artış olacak. Ek göstergesinin 3600'e yükselmesinin emeklilik, ikramiye, maaşa yansımasının yaklaşık 25 milyar lira civarında olması hesaplanıyor.