365 gün açık! Bu okul fabrika gibi çalışıyor; adeta para basıyor!

‘OKULUMUZ YILIN 365 GÜNÜ HİZMET VERİYOR’

Okulun 365 gün hizmet verdiğini, öğlencilerin de asgari ücret düzeyinde ödeme aldıklarını belirten Demirer, “Yılın 365 günü hizmet veriyoruz. Sürekli burada eğitim ve üretim ortamlarında görev alıyorlar. Yapmış oldukları bu çalışmalarla öğrencilerimizin puantaj takibini yapıyoruz. Asgari ücret düzeyinde ücretlendirmelerini sağlıyoruz. Günlük yaklaşık 25 öğrencimizi aktif sahada görebilirsiniz. Yoğun günlerde bu sayı 50-60’a kadar çıkıyor. Kademeli ve dönüşümlü bir şekilde çalışma günlerini planlıyoruz. Elde ettiğimiz gelirleri de yine asgari ücret üzerinden ödüyoruz. Bu da öğrencilerimizin mesleğe olan ilgilerini artırıyor. Burada verilen eğitim sadece okulumuzla sınırlı kalmıyor. Okulu bitiren öğrencilerimiz iş konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadan gerek Aksaray’da gerekse farklı illerde turizm işletmelerinde ya da konaklama, yiyecek ve içecek işletmelerinde son derece kabul görüyor. Mezun öğrencilerimiz sektördeki ihtiyacı karşılıyor. Gelecek, meslek insanlarının ellerinde şekillenecek” diye konuştu.