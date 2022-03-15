37 dakikada 255 adet çöp şişi, afiyetle yiyip 26 bin TL kazandı

Daha önceden 150 kilodan 58 kiloya kadar düştüğünü belirten Dursun, “Ben zaten 2 ile 3 senedir bu yarışmayı düzenleyenleri sosyal medya hesaplarından takip ediyordum. Eşimle sevgili iken kendisine beni çöp şiş yemeye götür dedim. Ama bana nişanlanınca götüreyim dedi. Daha sonra nişanlandık ve evlenince götüreyim dedi. Evlendik ben götüremem dedi. Bana ya balayına ya da çöp şiş yemeye götürme seçeneğini sundu. Ben de balayına gitmek istemiyorum, çöp şiş yemeye götür dedim ve buraya geldim. 255 tane çöp şiş, 1 lavaş, 3 ayran 1 salata yiyerek 26 bin 550 TL kazandım. Kazandığım için çok mutluyum. Hani kimse vermez diye düşünüyordum. Ama parayı gerçekten veriyorlar. Burasını tanımadığım ve bilmediğim bir yer. Önceden 150 kiloydum dediğim gibi 58 kiloya kadar düştüm. Evlendiğimde 58 kiloya düşmenin bir sebebi de buraya gelmekti. 26 bin 500 TL'yi kazanabilmek hedefimdi. Zayıflayıp evlendim ve 26 bin 500 TL'yi kazandım” ifadelerini kullandı.