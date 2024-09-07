38 günlük trafik çilesi bitti: Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yürüttüğü tünel boyunun 67 metre uzatılması ile altyapı ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla 31 Temmuz'da kapatılan Abant-Kaynaşlı kavşakları arasında yer alan 23 kilometrelik kesimde, İstanbul yönü viyadükler üzerindeki 4 genleşme derzinin değişimi yapıldı, 5 derzin betonu yenilendi.