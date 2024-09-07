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38 günlük trafik çilesi bitti: Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde Bolu Dağı Tüneli'nin portallarının 67 metre uzatılması çalışmaları tamamlanarak 38 gündür trafiğe kapalı olan yol ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA , DHA, İHA
38 günlük trafik çilesi bitti: Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı - Resim: 1

Tünel uzatma, altyapı ve üstyapı çalışmaları nedeniyle 38 gündür trafiğe kapalı olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti açıldı.

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38 günlük trafik çilesi bitti: Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı - Resim: 2

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yürüttüğü tünel boyunun 67 metre uzatılması ile altyapı ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla 31 Temmuz'da kapatılan Abant-Kaynaşlı kavşakları arasında yer alan 23 kilometrelik kesimde, İstanbul yönü viyadükler üzerindeki 4 genleşme derzinin değişimi yapıldı, 5 derzin betonu yenilendi.

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38 günlük trafik çilesi bitti: Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı - Resim: 3

İstanbul yönü sol taraftaki beton bariyerler ile her iki yöndeki viyadükler arasındaki tel örgüler değiştirildi. 

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38 günlük trafik çilesi bitti: Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı - Resim: 4

Tünel çıkışının 67 metre uzatıldığı İstanbul yönünde tünel içi elektromekanik sistemlerin bakımı yapıldı.

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