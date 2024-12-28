38 kişinin öldüğü yolcu uçağının Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü kanıtlandı
Rusya lideri Putin Kazakistan'da düşen ve 38 kişinin hayatını kaybettiği Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü açıklayarak, Azerbaycan'dan özür diledi...
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın Grozni kentine gitmek üzere havalanan Azerbaycan Hava Yolları'na ait "Embraer 190" tipi yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Hava yolu şirketinin açıklamasına göre uçağın sis nedeniyle rotası değiştirilmişti. Uçak, yaklaşık 450 kilometre doğudaki Aktau Havalimanına yönlendirilmişti. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsia), uçağın bir kuş sürüsüne çarpmış olabileceğini öne sürmüştü.
Uçakta 5'i mürettebat 62'si yolcu olmak üzere toplam 67 kişi bulunuyordu. Yolculardan 37'sinin Azerbaycan, 6'sının Kazakistan, 3'ünün Kırgızistan ve 16'sının Rusya vatandaşı olduğu açıklanmıştı. Faciada 38 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi ise kurtarılmıştı.
Kazakistan'da düşen Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü iddia edilmişti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Havayolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının Rus hava sahasında, Rus hava savunma sistemi tarafından vurulması nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak özür diledi.