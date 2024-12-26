38 kişiye mezar olan yolcu uçağıyla ilgili şok iddia

Kazakistan’da düşen Azerbaycan Hava Yolları’na ait yolcu uçağının Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü iddia edildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, “Soruşturma tamamlanana kadar beklememiz gerekiyor" dedi.