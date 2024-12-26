38 kişiye mezar olan yolcu uçağıyla ilgili şok iddia
Kazakistan'da düşen Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü iddia edildi.
Kazakistan’da düşen Azerbaycan Hava Yolları’na ait yolcu uçağının Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü iddia edildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, “Soruşturma tamamlanana kadar beklememiz gerekiyor" dedi.
Kazakistan’da 38 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, uçağın düşme nedenine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi haberinde Bakü-Grozni seferini yapan uçağın kuyruk bölümündeki deliklere bakıldığında Rusya’ya bağlı Çeçenistan üzerinde “Rus hava savunma sistemi tarafından vurulmuş olabileceğini” öne sürdü.
Habere göre İngiltere merkezli bağımsız havacılık güvenlik firması Osprey Flight Solutions, uçağın "muhtemelen Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü" belirtti.
Firmanın istihbarat görevlisi Matt Borie, "Enkazın videosu ve Rusya’nın güneybatısındaki hava sahasında güvenlik durumu göz önüne alındığında şartlar, uçağın uçaksavar ateşiyle vurulmuş olma ihtimalini gösteriyor" dedi.