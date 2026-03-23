39 yaşında halı sahada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
Bolu'da halı saha maçının son dakikalarında aniden rahatsızlanarak yere yığılan 39 yaşındaki bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaynak: DHA
Bolu'da gece oynanan halı saha maçında kalp krizi geçiren A.G. (39), hayatını kaybetti. A.G. 'in kalp krizi geçirdiği anlar, halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 01.00 sıralarında şehir merkezinde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Gece yarısı başlayan halı saha maçının son dakikalarında A.G. , rahatsızlandı. Maçtaki arkadaşlarının ihbarı üzerine halı sahaya sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan A.G. ler, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. A.G. , doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. A.G. ’in kalp krizi geçirdiği anlar, halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)
