39 yaşında halı sahada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

Olay, saat 01.00 sıralarında şehir merkezinde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Gece yarısı başlayan halı saha maçının son dakikalarında A.G. , rahatsızlandı. Maçtaki arkadaşlarının ihbarı üzerine halı sahaya sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan A.G. ler, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. A.G. , doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. A.G. ’in kalp krizi geçirdiği anlar, halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)