3.9'luk depreme bile dayanamadı... İstanbul'da 4 katlı bina boşaltıldı
İstanbul Kartal'da dün meydana gelen depremin ardından Güngören'deki bir binada çatlaklar oluştu. Bir balkonunda çökme yaşanan 4 katlı bina boşaltılarak, mühürlendi.
İstanbul'da dün olan 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Güngören Sanayi Mahallesi'nde 16 daire ve 5 iş yerinin bulduğu 4 katlı binada çatlaklar oluştu.
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Dairelerden birinin ise balkonunda çökme oldu. Bina sakinleri kendilerini dışarı attı. Olay yerine gelen zabıta ekipleri bina sakinlerinin evlerinden çıkmasını istedi.
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Bina ekipler tarafından şerit çekilerek mühürlendi. Bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarına giderken, bir kısmı ise otellere yerleştirildi.
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Bina sakini Muammer Erdem, "Dün akşam zabıta ekipleri geldi. Binanın depreme elverişli olmadığını söylediler. Buradaki kişiler otellere yerleştirildi. Toplamda 16 daire var 5 ise iş yeri var" dedi.
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