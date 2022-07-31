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  4. 4 bin 500 yıllık büyük keşif: Kralın gizli hazinesi ortaya çıktı

4 bin 500 yıllık büyük keşif: Kralın gizli hazinesi ortaya çıktı

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde, kayıp güneş tapınaklarından birine ait olduğu düşünülen kalıntılara ulaşıldı.

4 bin 500 yıllık büyük keşif: Kralın gizli hazinesi ortaya çıktı - Resim: 1

Mısır'da 4 bin 500 yıllık keşif!
Mısır'da 4 bin 500 yıllık bir agüneş tapınağına ait kalıntılar bulundu.

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4 bin 500 yıllık büyük keşif: Kralın gizli hazinesi ortaya çıktı - Resim: 2

Kahire'nin güneyinde, kayıp güneş tapınaklarından birine ait olduğu düşünülen bir yapının kalıntılarına ulaşıldı.

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4 bin 500 yıllık büyük keşif: Kralın gizli hazinesi ortaya çıktı - Resim: 3

Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığından yapılan açıklamada, Kahire'nin güneyinde bulunan Ebu Gurab'daki Niuserra Tapınağı'nda arkeolojik çalışmalar yürüten İtalyan-Polonya ortak kazı ekibinin, buranın altında kerpiçten başka bir yapının kalıntılarını ortaya çıkardığı aktardı.

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4 bin 500 yıllık büyük keşif: Kralın gizli hazinesi ortaya çıktı - Resim: 4

Açıklamada ilk çalışmaların, bu kalıntıların, Mısır'ın beşinci Hanedan (yaklaşık milattan önce 2487-2449) dönemine ait kayıp 4 güneş tapınağından biri olabileceğini ortaya koyduğu ifade edildi.

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