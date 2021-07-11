4 bin kişilik konserle korona denemesi: Kaç kişiye virüs bulaştı?
Fransa Paris'te 4 bin kişinin katıldığı konserle yapılan koronavirüs testinin sonuçları belli oldu.
Fransa Paris'te 4 bin kişinin katıldığı konserle yapılan Covid-19 testinin sonuçları belli oldu. Binlerce insan arasında kaç kişiye virüs bulaştı? İşte cevabı...
Bercy AccorHotels Arena'da 29 Mayıs'ta düzenlenen etkinliğe maske takan, ancak sosyal mesafe kuralına uymayan 4 bin kişi katıldı. Covid-19 deneme konserinin verileri açıklandı. Konser sonrası binlerce kişiden kaç kişinin testi pozitif çıktı? İşte detaylar...
Euronews'in haberine göre; tüm katılımcılar 18 ila 45 yaşları arasındaydı ve konserden önceki üç gün içinde negatif antijen testi yaptırdı; mekan personeli de aynı uygulamadan geçti. 6 bin katılımcının üçte ikisi konsere katıldı ve 2 bini kontrol grubunun bir parçası olarak evde kaldı.
Negatif antijen testine rağmen kaç kişide koronavirüs olduğunu görmek için konser günü ve yedi gün sonra tükürük testi yapıldı.