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4 büyükşehirdeki son yerel seçim anketi açıklandı

ORC Araştırma, Ankara, İzmir, Bursa ve Aydın yerel seçim anket sonuçlarını açıkladı.

4 büyükşehirdeki son yerel seçim anketi açıklandı - Resim: 1

ORC Araştırma, eylül ayının son haftasında gerçekleştirdiği yerel seçim anket sonuçlarını paylaştı.

İşte ORC Araştırma'nın 31 Mart 2024 tarihinde yapılması planlanan yerel seçimlere ilişkin 4 büyükşehir için anket sonuçları...

 

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4 büyükşehirdeki son yerel seçim anketi açıklandı - Resim: 2

ANKARA

Mansur Yavaş %31,6
Osman Gökçek %20,2
Turgut Altınok %14,9
Fethi Yaşar %7,6
Kürşat Zorlu %7,1

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4 büyükşehirdeki son yerel seçim anketi açıklandı - Resim: 3

AYDIN

Özlem Çerçioğlu %36,7
Mustafa Savaş %22,3
Abdurrahman Öz %17,2
Recep Taner %9,8
Bülent Tezcan %6,2

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4 büyükşehirdeki son yerel seçim anketi açıklandı - Resim: 4

BURSA

Mustafa Bozbey %38,7
Alinur Aktaş %20,5
Mustafa Varank %10,4
Mustafa Dündar %9,3

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