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  4. 4. doz BioNTech aşısı sonuçları geldi; haberler kötü!

4. doz BioNTech aşısı sonuçları geldi; haberler kötü!

Dördüncü doz Pfizer/BioNTech aşısını belirli gruplar üzerinde uygulamaya başlayan İsrail'den endişe verici sonuçlar geldi.

4. doz BioNTech aşısı sonuçları geldi; haberler kötü! - Resim: 1

Corona virüsü salgını karşısında hızla geliştirilen Covid-19 aşıları arasında en yaygın kullanılanlarındna olan Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği Comirnaty ile ilgili endişe veren bir araştırma İsrail’den geldi.

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4. doz BioNTech aşısı sonuçları geldi; haberler kötü! - Resim: 2

İsrailli bilim insanları Türkiye’de de kullanılan aşının dördüncü dozunu belirli gruplar üzerinde denemeye başladı. 

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4. doz BioNTech aşısı sonuçları geldi; haberler kötü! - Resim: 3

154 sağlık çalışanına iki hafta önce aşı yapılırken Sheba Tıp Merkezi’nde çalışanların verilerini inceleyen uzmanlar dördüncü doz aşının “çok az” koruma sağladığını tespit etti.

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4. doz BioNTech aşısı sonuçları geldi; haberler kötü! - Resim: 4

Tel-Aviv’deki sağlık merkezinde çalışanların antikor seviyelerinin arttığına dikkat çeken bilim insanları buna karşılık, dördüncü doz corona virüsü aşısının Omicron varyantına karşı sağladığı koruma oranının düşük olduğunu duyurdu.

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