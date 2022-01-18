4. doz BioNTech aşısı sonuçları geldi; haberler kötü!
Dördüncü doz Pfizer/BioNTech aşısını belirli gruplar üzerinde uygulamaya başlayan İsrail'den endişe verici sonuçlar geldi.
Corona virüsü salgını karşısında hızla geliştirilen Covid-19 aşıları arasında en yaygın kullanılanlarındna olan Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği Comirnaty ile ilgili endişe veren bir araştırma İsrail’den geldi.
1 / 8
İsrailli bilim insanları Türkiye’de de kullanılan aşının dördüncü dozunu belirli gruplar üzerinde denemeye başladı.
2 / 8
154 sağlık çalışanına iki hafta önce aşı yapılırken Sheba Tıp Merkezi’nde çalışanların verilerini inceleyen uzmanlar dördüncü doz aşının “çok az” koruma sağladığını tespit etti.
3 / 8
Tel-Aviv’deki sağlık merkezinde çalışanların antikor seviyelerinin arttığına dikkat çeken bilim insanları buna karşılık, dördüncü doz corona virüsü aşısının Omicron varyantına karşı sağladığı koruma oranının düşük olduğunu duyurdu.
4 / 8