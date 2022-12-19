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  4. 4 formül var... İşte kulislerdeki 2023 maaş zammı oranı!

4 formül var... İşte kulislerdeki 2023 maaş zammı oranı!

Cumhuriyet tarihi rekorlarını peş peşe kıran enflasyon, hayat pahalılığı ve zam yağmuru yüzünden ay sonunu getiremeyen milyonlarca SGK, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nın merakla beklediği 2023 zamlı maaşlarda kulislerde konuşulan zam oranı için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

4 formül var... İşte kulislerdeki 2023 maaş zammı oranı! - Resim: 1

SGK 4A, Bağ-Kur 4B ve Emekli Sandığı 4C kapsamındaki emekliler Ocak 2023 için zamlı maaşlarını araştırmaya devam ediyor.

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4 formül var... İşte kulislerdeki 2023 maaş zammı oranı! - Resim: 2

5 aylık enflasyon verisi sonrası emeklilerin şimdilik cebine koyduğu rakamlar da netleşti. Buna göre En düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin liraya yükseldi.

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4 formül var... İşte kulislerdeki 2023 maaş zammı oranı! - Resim: 3

 2000 öncesi SSK’lının zamlı maaşı 5.345 TL’ye, 2000 sonrası 3.314 TL’ye çıktı. Bağ-Kur emeklisi ise 4.786 TL’yi garantilerken, Bağ-Kur tarım emeklisinin maaşı da 3.803 TL oldu.

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4 formül var... İşte kulislerdeki 2023 maaş zammı oranı! - Resim: 4

Ancak artış oranları hayat pahalılığı karşısında emeklileri memnun etmedi. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı olan 3.500 TL de dahil ücretleri arttıracak formüller aranmaya başladı.

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