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  3. 27 Nisan 2020 15:47

4 günlük yasak sonrası Bağdat Caddesi'nde korkutan görüntü

4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'un ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi doldu taştı. Bazı vatandaşlar maske takmazken bazıları ise sosyal mesafe kuralına uymadı.

4 günlük yasak sonrası Bağdat Caddesi'nde korkutan görüntü

İstanbul'da koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla uygulanan 4 gün sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle vatandaşlar bazı cadde ve sokaklara çıkarak yoğunluk oluşturdu.

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4 günlük yasak sonrası Bağdat Caddesi'nde korkutan görüntü

Bağdat Caddesi'ne adeta akın ederek dolduran vatandaşların bazıları yürüyüş yaparken bazıları da alışveriş yaptı.

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4 günlük yasak sonrası Bağdat Caddesi'nde korkutan görüntü

Çoğu vatandaşın maske taktığı görülürken, bazıları da maskesiz caddeye çıktı.

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4 günlük yasak sonrası Bağdat Caddesi'nde korkutan görüntü

Bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

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