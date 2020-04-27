4 günlük yasak sonrası Bağdat Caddesi'nde korkutan görüntü
4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'un ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi doldu taştı. Bazı vatandaşlar maske takmazken bazıları ise sosyal mesafe kuralına uymadı.
İstanbul'da koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla uygulanan 4 gün sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle vatandaşlar bazı cadde ve sokaklara çıkarak yoğunluk oluşturdu.
Bağdat Caddesi'ne adeta akın ederek dolduran vatandaşların bazıları yürüyüş yaparken bazıları da alışveriş yaptı.