4 katlı bina yerle bir olmuştu: Facia böyle gelmiş!
Konya'da 2 kişiye mezar olan 4 katlı binanın çökmeden önce, zemin kattaki balık restoranının duvarlarındaki fayansların düşmeye başladığı ortaya çıktı.
Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde cuma günü saat 20.00 sıralarında, 7 dükkan, 14 daire 2 bloktan oluşan ve zeminle birlikte toplam 4 katlı sobalı Taşoluk Apartman çöktü. 1992 yılında inşaat, 1994 yılında da iskan ruhsatı alınan bina çökmeden önce, gelen seslerin, zemin katta bulunan balık restoranın duvarındaki fayansların düşmesiyle başladığı ortaya çıktı. O anlarda çalışanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Bunun üzerine balıkçıda çalışan iki genç üst katta dairede oturanların kapı zillerine basıp, o anda evinde olan birçok kişinin binayı tahliye etmesini sağladı. Kısa bir süre sonra da bina yıkıldı. İhbar üzerine adrese İçişleri Bakanlığı’nın koordinesinde AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma 112 Acil, UMKE, Kızılay, AKUT ve STK'lardan toplam 962 personel ve 216 araç sevk edildi. Oluşturulan kriz merkezinin yaptığı tespit sonucu binada 79 kişinin ikamet ettiği saptandı. Binada kalanlara tek tek telefonla ulaşıldı. Yapılan tespitlerde enkaz altında Suriye uyruklu aynı aileden M.C. (24), H.C. (55), A.M.C. (23), T.M. ve eşi E.M.'nin mahsur kaldığı belirlendi.
3 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI
Ekiplerin yaptığı çalışmalarla 5 saat sonra M.C. ve H.C. sağ kurtarıldı. 7'nci saatte ise A.M.C. sağ olarak enkaz altından çıkartıldı. Meram Tıp Fakültesinde tedaviyi alınan 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
ÇİFTİN CENAZELERİ SURİYE’YE GÖNDERİLDİ
T.M. ve eşi E.M.'nin ise cansız bedenleri enkaz altından çıkartıldı. Ölen 2 kişinin cenazesi otopsinin ardından dün gece saatlerinde defnedilmek üzere Suriye'ye gönderildi
ENKAZ KALDIRILDI
Dün iki kişinin cansız bedenine ulaşıldıktan sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, oluşturulan kriz merkezi, binada başka birisinin olmadığı belirlenip arama-kurtarma çalışmasının sonlandırılmasını karar verdi. Ardından enkaz kontrollü olarak iş makineleriyle kamyonlara yüklenip, götürüldü. Binadan geriye boş arsa kaldı.