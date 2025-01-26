4 katlı bina yerle bir olmuştu: Facia böyle gelmiş!

3 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

Ekiplerin yaptığı çalışmalarla 5 saat sonra M.C. ve H.C. sağ kurtarıldı. 7'nci saatte ise A.M.C. sağ olarak enkaz altından çıkartıldı. Meram Tıp Fakültesinde tedaviyi alınan 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ÇİFTİN CENAZELERİ SURİYE’YE GÖNDERİLDİ

T.M. ve eşi E.M.'nin ise cansız bedenleri enkaz altından çıkartıldı. Ölen 2 kişinin cenazesi otopsinin ardından dün gece saatlerinde defnedilmek üzere Suriye'ye gönderildi