  4. 4 katlı bina yıkıldı; ortaya çıkan manzara şaşkına çevirdi

İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 4 katlı binanın bitişiğindeki apartmanın duvarsız olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
Olay, Çarşamba günü Veliefendi Mahallesi Arif Şentürk Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı bina için kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım kararı çıktı. 

Çalışmaların başladığı binanın yıkımı tamamlanınca, bitişikteki apartmanın da duvarının olmadığı ortaya çıktı.

Duvarsız kalan binadaki dairelerde bazı eşyalar ise yıkıntıların arasında kaldı. Yıkım sırasında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. 

Dairelerinde hasar oluşan apartman sakinleri zararlarının karşılanmasını bekliyor.

