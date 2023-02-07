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4 katlı otel 10'dan fazla kişiye mezar oldu

Depremden etkilenen Malatya'da kent merkezinde bulunan 4 katlı otelin enkazında 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

4 katlı otel 10'dan fazla kişiye mezar oldu - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7,. büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilen illerin başında gelen Malatya’da kent merkezinde bulunan 4 katlı otel onlarca vatandaşa mezar oldu.

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4 katlı otel 10'dan fazla kişiye mezar oldu - Resim: 2

Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından yıkılan binada ekipler tarafından yapılan arama kurtarma çalışmalarında onlarca kişi sağ kurtarılırken, 10’dan fazla vatandaşın cenazesi enkaz altından çıkarıldı.

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4 katlı otel 10'dan fazla kişiye mezar oldu - Resim: 3

Son olarak sabah saatlerinde bir vatandaşın daha enkaz altından sağ olarak çıkarıldığı otelin enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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4 katlı otel 10'dan fazla kişiye mezar oldu - Resim: 4
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