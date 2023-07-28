4 kişinin yaralandığı silahlı çatışma kamerada

ELİNDE POMPALI TÜFEKLE KAÇTI

Bu arada çatışma çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, kavga sonrası bir şüphelinin elinde pompalı tüfekle kaçarak bir ara sokağa girdiği, bir başka şüphelinin ise elinde tabancayla peşinden koştuğu görüldü. Olayı görüntüleyenlerin çevredekileri ‘Yere yatın’ diye uyardığı anlar da kameraya yansıdı. (DHA)