4 kişinin yaşadığı mahallede seçim yarışı

3 dönem mahalle muhtarlığı yapan Mahmut Demiral, bu seçimlerde aday olmadığını belirterek, "Ama mahallemiz için şuan il dışında olan 3-4 kişinin muhtar adayı olduğunu duydum. Oy kullanmak için mahallemizin sakinleri Mart ayında gelecekler sandığa gidecekler. Her yaz il dışında olanlar mahallemize gelir. Ama kışın sadece iki hanede kalan var. 4 kişiden başka kimse kışın burada kalmıyor. Ama biz de burada sürekli birbirimize gidip geliyoruz. Halini hatırını soruyoruz. Bir ihtiyaç olursa gidermeye çalışıyoruz" dedi.