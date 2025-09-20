4 yıl önce başlayan proje, 700 aileye geçim kapısı oldu

'BÖLGE ADETA BİR MARKA KONUMUNDAYDI'

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, 4 yıl içerisinde hem ilçe merkezinde hem de çeşitli köylerdeki manda sayısının arttığını ve şu an yaklaşık 700 ailenin mandacılık yaparak geçimini sağladığını belirtti. Geçirgen, "1990'lı yıllarda bölge, yoğurt ve peynir üretimiyle adeta bir marka konumundaydı. Özellikle mozzarella peynirinin üretiminde büyük bir çaba ve çalışma vardı. Fakat yıllar içinde hem iç göç hem de çeşitli nedenlerden dolayı mandacılık giderek azaldı. 2008 yılına gelindiğinde mandacılık neredeyse yok olma noktasına ulaşmıştı. Ancak 2021 yılında Hakkari Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün başlattığı projelerle bu alana yeniden önem verilmeye başlandı. Çiftçilerimiz de bu projelere büyük ilgi gösterdi" dedi.