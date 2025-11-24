4 yıllık sır çözüldü! Kayıp adamın kemikleri, arkadaşının evinin bahçesinden çıktı
Bursa'da 2021 yılından beri kayıp olarak aranan 34 yaşındaki E.E.'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan A.Ş.'nin evinin bahçesinde yapılan kazıda bulunan kemiklerin, E.E.'ye ait olduğu belirlendi.
Kentte arkadaşı A.Ş. ile birlikte yaşayan ve 2021 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan E.E.'nin ailesi, oğullarının Yalova'da ikamet eden halası H.O. tarafından öldürülerek bahçeye gömüldüğü iddiasıyla Müge Anlı'nın programına katıldı. Program sırasında E.'nin babası H.E., Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığın talimatıyla, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), iddialarla ilgili soruşturma başlatırken, E.E.'nin televizyon programında çelişkili ifadeler veren ev arkadaşı Ş., 4 Haziran'da İstanbul'daki bir televizyon kanalındaki canlı yayın sırasında gözaltına alındı. JASAT tarafından soruşturmanın yürütüldüğü Yalova’ya getirilen A.Ş.’nin, E.'nin kaybolmasının ardından onun cep telefonunu kullanmaya devam ettiği belirlendi.
'O ÇOCUĞU YOK EDEN AİLESİ'
Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ş., adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilirken gazetecilerin sorularını yanıtlayan A.Ş., "Ben suçsuzum, benim bu işle bir alakam yok. Bunu yapan ailesi. O çocuğu yok eden ailesi. Namus meselesi, bir de tarla mevzusu. Emrah içine kapanık bir çocuktu" dedi. Ş., E.E.'in telefonunu kullandığı iddialarına ise "Telefonlarımızı değişiyoruz. Bekar insanlarız. Ben ona telefon aldım. Ben evde telefon bıraktığını hatırlamıyorum. Hatırlamadığım bir şeyi nasıl söyleyeyim. Telefonu birlikte aldığımız yer belli. Ailesi yaptı, onlar suçlu. Ben bir şey yapmadım" diye yanıt verdi.
TUTUKLANDI
A.Ş., savcılık ifadesinin ardından 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Adliye çıkışında gazetecilere, "Ben kimseye bir şey yapmadım" diyen Ş., "Kayıp birinin telefonu neden evinizde" sorusuna, "Benim evimde yaşıyordu, bulunabilir" diyerek yanıtladı.
EVİNİN BAHÇESİNDE KAZI YAPILDI
Yalova İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 5 Haziran'da A.Ş.'nin, Bursa'da bulunan evinin bahçesinde kazı çalışması yapıldı. Kazıda bulunan kemik, saç ve kumaş parçaları, inceleme için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bahçede bulunan deliller ile E. ailesinden alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucu; kemik, diş, saç ve kumaş parçalarının kayıp olarak aranan E.E.'ye ait olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)