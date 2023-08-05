40 TL'lik kavga mahalleyi sokağa döktü!

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce A.T., üzerinde bulunan tabancasıyla E. Ç.'ye ateş edip çevredeki bir binaya kaçtı. Olayı gören kıraathanedeki diğer vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Erkan Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.