40 TL'lik kavga mahalleyi sokağa döktü!
İstanbul Fatih'te bir kahvede 40 TL'lik hesap yüzünden çıkan tartışma büyüyüp mahalle kavgasına dönüştü. Silahların konuştuğu olayda, bir kişi yaralanırken yaralının yakınları saldırganı linç etmek istedi.
İstanbul Fatih'te bir kıraathanede okey oynayan A.T. ile E.Ç. arasında çıkan 40 liralık 'hesap ödeme' kavgasında, A.T., E.Ç.'yi tabancayla yaralayıp çevredeki bir binaya kaçtı. Olay sonrası yaralı E.Ç.'nin yakınları A.A.'nın sığındığı bina önünde toplanıp linç etmek istedi.
DHA'nın haberine göre olay, saat 21.30 sıralarında Derviş Ali Mahallesi, Draman Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, okey oynayan A.T. ile E.Ç. arasında 40 lira tutan hesap nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce A.T., üzerinde bulunan tabancasıyla E. Ç.'ye ateş edip çevredeki bir binaya kaçtı. Olayı gören kıraathanedeki diğer vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Erkan Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bu sırada, olayı duyan yaralının yakınları A.T.'nin kaçtığı binanın önünde toplanarak linç etmek istedi. Kalabalık grup polis ekipleri tarafından kısa sürede dağıtılırken, A.T., polis ekipleri tarafından binadan çıkarılarak gözaltına alındı. (DHA)