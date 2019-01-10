40 yıldır mağarada yaşayan vatandaşa sürpriz doğumgünü

Kendisinin doğum gününü kutlayan Mecidiye Mahallesi Muhtarı Mustafa Çoruk ile köy sakini Halil Burunsuzoğlu’na teşekkür eden İskender Gündüz, doğumunun kar yağışında olduğunu söyledi. Gündüz, doğum günüyle alakalı olarak, “Ben doğalı 70 yıl oldu yahu. Yaşım 70’i geçer. 1945 yılında doğdum. Yaş gününü daha yeni kutlayacağız. Şehir usulü yaş gününü nereden bileyim ben? Deli adamım ben. Doğum günü için 70 yıl evvel doğmuşum hamd olsun, nasip bu. Doğum fabrikasından çıkmış gelmişim buraya, kolay mı bu. Fabrika bu” diye konuştu.



