400 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil 4 kişiye mezar oldu
Sivas'ın Doğanşehir ilçesinde otomobilin 400 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kazanın, olaydan 4 saat sonra fark edildiği ortaya çıktı.
Kaza saat 19.30 sıralarında Doğanşar ilçesi Karkın köyünde meydana geldi. Doğanşar ilçesinden Karkın köyüne giden M.İ. (70) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki uçuruma yuvarlandı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde araç sürücüsü ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan H.K., A.K. ve A.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölenlerin cenazelerinin uçurumdan çıkarılması için AFAD ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
KAZA 4 SAAT SONRA FARKEDİLDİ
4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın, olaydan yaklaşık 4 saat sonra fark edildiği ortaya çıktı. Yapılan incelemede M.İ.’in saat 15.00 sıralarında beraberinde H.K., A.K. ve A.A. ile Doğanşar Devlet Hastanesi'nden ilçeye bağlı Karkın köyüne dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Yaklaşık 30 dakikalık mesafeye rağmen yakınları 4 kişiden haber alamadı.
Yapılan aramalara rağmen telefonların açılmamasından da endişelenen yakınları köy ile hastane arasındaki güzergahı kontrol etmeye çıktı. Kaza bölgesine geldiklerinde lastik izlerinin uçurumu göstermesi üzerine yapılan incelemede otomobilin yaklaşık 400 metreden yuvarlandığı anlaşıldı.