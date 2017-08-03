CANLI MAÇ FENERBAHÇE - STURM GRAZ / MÜTHİŞ MÜCADELE
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 03 Ağustos 2017 21:27

41 dereceyi geçince mayolarını giydiler !

Tunceli'de sıcaklıklar 41 dereceyi geçince vatandaş serinlemek için Munzur Çayı kıyısındaki plajlara akın etti.

41 dereceyi geçince mayolarını giydiler !

Tunceli’de 41 derece ile son yılların en sıcak günlerinden birininin yaşandığı bugün, serinlemek isteyenler Munzur Çayı kıyısındaki plajlara akın etti. Dışarıda nefes almanın bile zorlaştığı Tunceli’de halk buz gibi Munzur Çayı suyuna girerek serinlemeye çalıştı.

1/ 6
41 dereceyi geçince mayolarını giydiler !

Mevsimin en sıcak günlerden birinin yaşandığı Tunceli’de halk, Munzur plajlarına akın etti.

Öğlen saatlerinden itibaren sıcakların iyice bastırmasıyla birlikte Munzur Çayı kenarındaki plajlara giren genç, çocuk, yaşlı, kadın ve erkekler, buz gibi sularda serinleyerek sıcaklardan korunmaya çalıştı.

2/ 6
41 dereceyi geçince mayolarını giydiler !

Özellikle Almanya, Hollanda, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde yaşayan Tuncelili vatandaşların Ege ya da Akdeniz yerine tatillerini memleketlerinde geçirmesi nedeniyle Munzur Çayı’nın kenarındaki plajlar dolup taştı.

3/ 6
41 dereceyi geçince mayolarını giydiler !

Munzur Plajında serinleyenler arasında yer alan Suna Tosun, tatil için batı illeri yerine tercihini Tunceli’den yana kullandığını belirterek, "Ben batıda tatilimi geçirmek istemedim ailece Munzur’da serinlemek, kendi topraklarımızda kalmak daha doğruydu. Munzur’un buz gibi suyu dünyanın hiçbir yerinde yok, bu sıcaklıklarda Munzur bizi serinletiyor" dedi.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM