41 dereceyi geçince mayolarını giydiler !
Tunceli'de sıcaklıklar 41 dereceyi geçince vatandaş serinlemek için Munzur Çayı kıyısındaki plajlara akın etti.
Tunceli’de 41 derece ile son yılların en sıcak günlerinden birininin yaşandığı bugün, serinlemek isteyenler Munzur Çayı kıyısındaki plajlara akın etti. Dışarıda nefes almanın bile zorlaştığı Tunceli’de halk buz gibi Munzur Çayı suyuna girerek serinlemeye çalıştı.
Mevsimin en sıcak günlerden birinin yaşandığı Tunceli’de halk, Munzur plajlarına akın etti.
Öğlen saatlerinden itibaren sıcakların iyice bastırmasıyla birlikte Munzur Çayı kenarındaki plajlara giren genç, çocuk, yaşlı, kadın ve erkekler, buz gibi sularda serinleyerek sıcaklardan korunmaya çalıştı.
Özellikle Almanya, Hollanda, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde yaşayan Tuncelili vatandaşların Ege ya da Akdeniz yerine tatillerini memleketlerinde geçirmesi nedeniyle Munzur Çayı’nın kenarındaki plajlar dolup taştı.
Munzur Plajında serinleyenler arasında yer alan Suna Tosun, tatil için batı illeri yerine tercihini Tunceli’den yana kullandığını belirterek, "Ben batıda tatilimi geçirmek istemedim ailece Munzur’da serinlemek, kendi topraklarımızda kalmak daha doğruydu. Munzur’un buz gibi suyu dünyanın hiçbir yerinde yok, bu sıcaklıklarda Munzur bizi serinletiyor" dedi.