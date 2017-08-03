41 dereceyi geçince mayolarını giydiler !

Munzur Plajında serinleyenler arasında yer alan Suna Tosun, tatil için batı illeri yerine tercihini Tunceli’den yana kullandığını belirterek, "Ben batıda tatilimi geçirmek istemedim ailece Munzur’da serinlemek, kendi topraklarımızda kalmak daha doğruydu. Munzur’un buz gibi suyu dünyanın hiçbir yerinde yok, bu sıcaklıklarda Munzur bizi serinletiyor" dedi.