41 yaşındaki hamile öğretmenin öğrencisiyle yaptıkları ülkeyi ayağa kaldırdı

İNSANLARA 'TEYZE-YEĞEN' OLDUKLARINI SÖYLEMİŞ

Polis, Calvi'nin çocuğa kredi kartlarından birini de verdiğini ve ikilinin partilere birlikte katıldığını ancak diğer konuklara teyze ve yeğen olduklarını söylediğini aktardı.