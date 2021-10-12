41 yaşındaki hamile öğretmenin öğrencisiyle yaptıkları ülkeyi ayağa kaldırdı
ABD'de 41 yaşındaki hamile öğretmenin öğrencisiyle yaşadığı skandal durum ülke gündemine bomba gibi düştü.
ABD'de patlak veren skandalların ardı arkası kesilmiyor. Bu seferki yaşananlar da önceki rezaletleri aratmayacak boyuttaydı. Müstehcen ilişki ağızları açık bıraktı.
Miami'de hamile bir öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girdiği için tutuklandı. 41 yaşındaki öğretmen Heiry Calvi, tutuklanmasından iki gün sonra kefaletle Cumartesi günü kefaletle serbest bırakıldı.
İddiaya göre Calvi, öğrencisine WhatsApp üzerinden müstehcen fotoğraflar gönderdi, öğrenci de diğer çocuklara Calvi'yle cinsel ilişkiye girdiği videoları gösterdi. Bunun üzerine bir polis soruşturması başlatıldı.
İNSANLARA 'TEYZE-YEĞEN' OLDUKLARINI SÖYLEMİŞ
Polis, Calvi'nin çocuğa kredi kartlarından birini de verdiğini ve ikilinin partilere birlikte katıldığını ancak diğer konuklara teyze ve yeğen olduklarını söylediğini aktardı.